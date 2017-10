Lierse boekt gevleide overwinning in Westerlo (met dank aan Yagan en doelhout)

Zaterdagavond stond de Antwerpse derby Westerlo-Lierse op het programma in Eerste Klasse B. De bezoekers kwamen al snel op voorsprong via Yagan. De Kemphanen deden er quasi alles aan om de bordjes weer in evenwicht te brengen, maar het doelhout bracht tweemaal redding voor de Pallieters. Door de overwinning wipt Lierse over Westerlo naar de zesde stek in het klassement.

Lierse ging met een gevleide voorsprong de rust in. Westerlo nam het meeste initiatief, maar een poging van Annys spatte uiteen op de lat. Aan de overkant ging Van Hout in de fout op een voorzet van Bourdin, Yagan nam aan de tweede paal het geschenk gretig aan. De thuisploeg reageerde meteen via Osaguona, maar de gelijkmaker van de Nigeriaan werd afgekeurd.

Na de rust trokken de Kemphanen de lijn van de eerste helft door. Het creëerde kans na kans, maar pogingen van Naessens en Peffer brachten geen soelaas. Tien minuten voor tijd kon Yagan met zijn tweede van de avond de match volledig stilleggen, maar hij miste volledig zijn schot. Reden voor Westerlo om het gaspedaal nog eens een laatste keer volledig in te duwen, maar de pech loerde in de laatste minuten van de wedstrijd om de hoek. Een kopbal van Osaguona spatte uiteen op de paal. Weg kans, weg gelijkmaker, en weg overwinning.

In het klassement wipt Lierse over Westerlo naar de zesde plaats. Bij winst van Tubeke tegen Cercle Brugge zakt het team van Vedran Pelic zelfs naar de laatste plaats.