Vlak nadat Luis Garcia de aansluitingstreffer scoorde voor Eupen (1-3) kreeg Siebe Blondelle een ultieme kans om de 2-3 op het bord te zetten. De Dendermondenaar kreeg de bal pardoes in de voeten en kon van enorm dichtbij uithalen, maar zijn wild getrapte bal eindigde op het doelhout. Een pijnlijke misser die Eupen een heel stuk vroeger terug in de wedstrijd had kunnen brengen: uiteindelijk zou Anderlecht met 2-3 winnen.