In een weekend waar de scheidsrechters alweer een discussiepunt worden, deed ook de wedstrijdleiding van Eupen-Anderlecht een duit in het zakje. Diep in de slotfase belandde een uithaal van Pieter Gerkens, afgeweken op Lukasz Teodorczyk, in het doel van Eupen. De buitenspelvlag ging onterecht de hoogte in, tot ontsteltenis van Gerkens, Teodorczyk én coach Hein Vanhaezebrouck. Geen 1-4 dus voor Anderlecht, dat Eupen nog geen minuut na de bewuste fase de 2-3 zag scoren.