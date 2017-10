Larry Azouni moet een goede beschermengel hebben, want de Franse Tunesiër ontsnapte in de eerste helft aan een donkerrode kaart na een zware fout op Alejandro Pozuelo. Azouni ging stevig door op de enkels van de Spanjaard, maar kreeg zelfs geen kaart. Ook de videoref greep niet in. Frappant: enkele minuten later ging Azouni ook stevig door op de enkels van Mbwana Samatta - en opnieuw ontsnapte de Kortrijk-middenvelder aan een kaart.