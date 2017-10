Opruimwerken Kaminski: Kortrijk-fans laten van zich horen in beginfase

Het rommelt bij KV Kortrijk. De West-Vlamingen staan onderin het klassement, de positie van coach Yannis Anastasiou staat stevig ter discussie en vanuit het bestuur komt geen duidelijke boodschap over diens toekomst. Bovendien kwam de Maleisische eigenaar Vincent Tan voor de tweede keer in de geschiedenis naar een wedstrijd van de Kerels. De Kortrijk-fans maakten van de gelegenheid gebruiken om hun ongenoegen te uiten: de wedstrijd werd vlak na de aftrap enkele minuten stilgelegd nadat er Bengaals vuur op het veld werd gegooid. Doelman Thomas Kaminski nam de opruimwerken even zelf in handen...