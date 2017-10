Barcelona nog steeds ongeslagen na nieuwe winst in Bilbao

FC Barcelona blijft trots aan kop gaan in La Liga na een nieuwe winst op speeldag 10. Op het veld van Athletic Bilbao opende Lionel Messi de score laat in de eerste helft na een perfecte voorzet van Jordi Alba. In de 92ste minuut zette Paulinho de eindstand op het bord: het werd 0-2. Barcelona blijft zo op kop met 28 op 30. Eerste achtervolger Valencia won met 1-2 bij Alaves en blijft dus op vier punten, Real Madrid kan zondag op vijf punten komen als het wint bij Girona.