Geen Mechelen, maar wel Schotse traditieclub voor Preud’homme? “Hij sprak al met de voorzitter”

KV Mechelen had Michel Preud’homme graag aangesteld als opvolger van de pas ontslagen Yannick Ferrera. De voormalige doelman van Malinwa twijfelde, maar bedankte alsnog voor het aanbod. Daar zit de Schotse topclub Rangers FC mogelijk voor iets tussen. De traditieclub zette zijn coach twee dagen geleden op straat en heeft Preud’homme hoog op zijn verlanglijstje staan.

Volgens Mail Sport hebben vertegenwoordigers van de coach al gesproken met voorzitter Dave King. “We hadden een goed onderhoud en alles is open. Michel kon coach worden bij KV Mechelen, maar is daar niet op ingegaan. Zo lang er geen beslissing is van de Rangers, willen we ons niet voor het blok zetten. Michel is vereerd dat de club hem overweegt, hij ziet Rangers nog steeds als een grote club ondanks enkele mindere jaren”, liet de vertegenwoordiger van de coach weten aan de krant.

Preud’homme zou zich zelf hebben voorgedragen bij de Rangers, die eergisteren afscheid namen van T1 Pedro Caixinha. De Britse bron meldt dat de Schotse club geïnteresseerd is Preud’homme, maar een beslissing is er dus nog niet. Als de Rangers beslissen om voor onze landgenoot te gaan, zullen ze wel een akkoord moeten vinden met Club Brugge, waar Preud’homme tot vorige zomer aan de slag was. De succescoach ligt er naar eigen zeggen nog steeds onder contract.