VIDEO. City Pirates krijgt wereldgoal en nederlaag om de oren in Turnhout

In de tweede amateurreeks is City Pirates zaterdagavond onderuit gegaan bij Turnhout, de voorlaatste in de stand. Het werd 3-0 met daarbij een wereldgoal vanop 35 meter van de Kempenaars. Na een 6 op 6 en de opmars naar de linkse tabelhelft een ferme dreun voor de ploeg uit Merksem.