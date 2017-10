GERUCHTEN. Man United heeft veel geld over voor Meunier, duizelingwekkend bod op komst voor Coutinho

Met de wintermaanden in het vizier komt ook een nieuwe transferperiode eraan. Het gonst dan ook nu al van de geruchten. Zo zou Manchester United Rode Duivel Thomas Meunier op het oog hebben. The Red Devils zouden de portefeuille stevig willen opentrekken voor de rechtsachter van PSG. Daarnaast lijkt Barcelona in januari opnieuw aan te kloppen bij Liverpool voor Coutinho. En die mag iets kosten. Ook Griezmann is in het vizier.

Veel geld voor Meunier

Real Madrid en Juventus zouden Meunier ook in de gaten houden, maar Manchester United wil de derde hond zijn. Volgens Express hebben The Red Devils 34 miljoen euro veil voor onze landgenoot. Volgens de Engelse bron is Meunier niet volledig gelukkig bij PSG. Zo moet hij meestal Dani Alves voor zich dulden en zou hij openstaan voor een nieuw avontuur. Mourinho volgt Meunier al een tijdje en zou nu willen doorduwen.

Barcelona: Coutinho én Griezmann?

De Catalaanse topclub gaat aan de leiding in de Primera Division, maar wil desondanks zijn kern versterken. Afgelopen zomer probeerde het al zonder succes Philippe Coutinho los te weken bij Liverpool. Barcelona zou echter terugkeren in januari met een verhoogd bod. Zou maakt Express gewag van een transfersom van maar liefst 150 miljoen euro. Het Spaanse Sport meldt overigens dat ook PSG aan de Braziliaanse middenvelder dacht en Barça de loef wilde afsteken, maar Coutinho heeft de Fransen laten weten dat hij naar Spanje wil.

Foto: EPA-EFE

Daarnaast willen ze in Camp Nou hun pijlen richten op Antoine Griezmann. De spits heeft een opstapclausule van 100 miljoen euro in zijn contract staan, maar die is pas volgende zomer geldig. Het lijkt er dan ook niet op dat Atlético hem voor dat bedrag in de winter al laat gaan. Mundo Deportivo meldt dat Barcelona daarom mikt op een akkoord voor het WK.

Chelsea wil opnieuw shoppen bij Atlético

In het verleden haalden The Blues (met afwisselend succes) al enkele spelers weg bij Los Colchoneros. Saul moet de volgende in het lijstje worden. De Spaanse middenvelder zou contractueel bepaald zo’n 80 miljoen euro moeten kosten, meldt Don Balon.

Foto: EPA-EFE

Sanchez niet naar City (in januari)

Afgelopen zomer stond Alexis Sanchez dicht bij Manchester City, maar een deal kwam er niet. Volgende zomer is de Chileen einde contract, en dus lijken The Citizens niet te willen doorduwen in de winter. Dat meldt Sunday Mirror. Volgens dezelfde bron blijft de ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany wel favoriet om Sanchez te strikken na het seizoen.