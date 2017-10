Leko is onverbiddelijk: Horvath verdwijnt naar de bank na fout tegen Genk

Ivan Leko pakt uit met een grote verrassing in zijn basiself. Ethan Horvath verdwijnt naar de bank, Guillaume Hubert verdedigt het doel van Club Brugge voor de partij tegen STVV. De Amerikaan betaalt zijn fout tegen Genk zo cash.

Bizar, want na de partij tegen Genk was Leko nog mild. “We hebben drie goede doelmannen, maar ik ben geen trainer die nu in de volgende match zijn keeper gaat wisselen”, klonk het uit de mond van de Kroaat. “Ik geloof niet in iemand afmaken. Er zijn andere manieren om iets duidelijk te maken, zoals eerlijk zeggen wanneer iets goed of fout was. Tegen Antwerp was Ethan top, nu ging hij in de fout.” De Kroaat veranderde dus blijkbaar van gedacht, hij kiest voor Hubert.

Verder stuurt Leko wel zijn vertrouwde elf de wei in. Dennis neemt zijn basisplek vooraan terug in, daardoor zit Diaby op de bank.

