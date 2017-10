Niet te stoppen! Jubilaris Dries Mertens scoort ook in zijn 200e match voor Napoli

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Serie A!

Mertens zette zo ook de eindscore op het bord, want na zijn doelpunt werd er niet meer gescoord. In de eerste helft opende Allan halfweg de score. Bij de bezoekers van Sassuolo sloegen ze aan het klungelen, de middenvelder profiteerde door de 1-0 in doel te schuiven.

Sassuolo herstelde wel van die opdoffer en maakte vijf minuten voor rust gelijk via Falcinelli. Maar toch ging Napoli met een voorsprong rusten. Een hoekschop van Callejon dwarrelde in doel en zorgde voor de 2-1. Kort na de rust was er dan het moment van Dries Mertens, die met zijn 10e van het seizoen de zege veilig stelde.

Napoli blijft door de 3-1 zege aan de leiding in de Serie A. Het telt die punten meer dan Juventus en Lazio, die dit weekend allebei wonnen.

Dries Mertens has now scored more Serie A goals (38) since the start of last season than any other player.



