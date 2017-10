ManU-fans verliezen stilaan geduld met Lukaku, maar José Mourinho verdedigt Rode Duivel

Romelu Lukaku trof dit seizoen al zeven keer raak, maar de laatste drie matchen staat de Rode Duivel droog bij zijn ploeg Manchester United. Hoewel hij gisteren nog de assist voor het winnende doelpunt afleverde in de topper tegen Tottenham, ligt de ex-spits van Anderlecht niet langer in de bovenste schuif van de eigen ManU-fans. Ongepast, vindt warempel ManU-coach José Mourinho. De Portugees bekritiseerde na de match van gisteren de eigen aanhang om zijn goalgetter te steunen.

“Ik zou willen dat de supporters me eens uitleggen waarom ze Lukaku niet beter steunen”, vroeg José Mourinho zich gisteren na de match tegen Tottenham openlijk af bij MUTV. “Hij doet altijd zijn uiterste best. Of hij nu scoort of niet: hij maakt altijd het verschil.”

Dat bewees hij even voordien nog met een knappe kopbalassist voor Anthony Martial. “Ik vind het echt niet eerlijk. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in de fans. Niet in Lukaku, want hij doet het uitstekend.”