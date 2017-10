Ook bij STVV zijn ze woedend over videoref: “Was liever gewoon van het veld gestapt”

Club Brugge won zondagmiddag in eigen huis van Sint-Truiden met ruime 4-1 cijfers. Maar achteraf was hét gespreksonderwerp de betwistbare penalty die blauw-zwart kreeg. Met de videoref opnieuw in een hoofdrol, net als vrijdag- en zaterdagavond. Vooral bij STVV waren ze niet te spreken over de penaltyfase en andere betwistbare beslissingen van de wedstrijdleiding in de match. “Drie discutabele fases hebben ons mentaal gekraakt”, zei STVV-coach Jonas De Roeck achteraf.

Bij een 2-1 stand voor Club Brugge ging Ruud Vormer neer in de zestienmeter van de bezoekers. Werd hij ten val gebracht door STVV-doelman Lukas Pirard of veinsde hij een penaltyfout? Ref Van den Driessche wist het ook niet zeker en consulteerde de videobeelden. Na liefst tweeënhalve minuut wees hij dan toch naar de strafschopstip. Vossen faalde niet en trapte alle Limburgse hoop op een stunt in Brugge aan dingelen.

“Toch raak ik de bal”, was Pirard na de match nog vol ongeloof over de gefloten penalty. “Misschien raak ik daarna nog de speler. Maar voor mij is het simpel: ik raak de bal. En dat is genoeg voor mij. De scheidsrechter heeft ook tien minuten nodig gehad om de penalty uiteindelijk te fluiten.”

Het was niet de enige fase waarin STVV zich bekocht voelde door de ref. “Ik had liever gewoon van het veld gestapt”, klonk STVV-kapitein Steven De Petter.

Ruud Vormer gaat neer in de zestien van STVV. Foto: BELGA

De Roeck: “Discutabele fases hebben ons mentaal gekraakt”

Volgens STVV-coach waren de discutabele fases bepalend voor de laatste drie doelpunten van Club Brugge. “Zowel de 2-1, de 3-1 als de 4-1 komen voort uit discutabele fases. Dat maakt de match voor ons mentaal een pak zwaarder. Want we waren goed begonnen. We komen op achterstand, maar maken snel gelijk. En dan komen die betwistbare momenten waaruit Brugge scoort. Dat is niet gemakkelijk om daarmee om te gaan.”

Ref Van den Driessche bekijkt de videobeelden: penalty of niet? Foto: BELGA

De meest besproken fase was uiteraard de penaltyfout op Ruud Vormer, maar De Roeck toonde zich opvallend mild voor ref Van den Driessche. “Die penaltyfase was een moeilijke fase voor de scheidsrechter. Die zal altijd voer voor discussie blijven.’

Van den Driessche heeft de beelden bekeken en is zeker: penalty voor Club Brugge. Foto: BELGA

Bij andere fases was hij echter minder lief voor de videoref. “Er zijn momenten in de match geweest waarop de videoref wel zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen. Voor de 2-1 valt van Club Brugge wordt er een fout gemaakt op Kotysch door Wesley. Die had al een gele kaart. Op zo’n moment moet de videoref wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Fout of geen fout, gele kaart of niet. Dat zijn fases die bepalend zijn in een wedstrijd.”

Ivan Leko: “Videoref is wel goed idee”

Club-trainer Ivan Leko hield zich uiteraard meer op de vlakte over de beslissingen van de scheidsrechter. “Ik heb de beelden nog niet gezien dus ik vind het moeilijk om hier iets over te zeggen. Ik vind de videoref wel een goed idee. Maar natuurlijk is het makkelijker praten als de beslissingen in je voordeel uitdraaien. Los daarvan vind ik het altijd goed dat de ref de mogelijkheid heeft om een situatie een paar keer te bekijken. Als de scheids na drie keer herbekijken nog steeds oordeelt dat het een strafschop is, dan moeten we hem geloven.”

Videoref lag het hele weekend al onder vuur

En zo werd de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League hét weekend van de videoref. Helaas in negatieve zin. Vrijdagavond was AA Gent woest na twee niet gekregen strafschoppen op het veld van Charleroi. “Stop gewoon met dat systeem”, fulmineerde Gent-manager Louwagie toen. Zaterdag ontsnapte Kortrijk-speler Larry Azoun ondanks de aanwezigheid van een videoref aan een rode kaart na smerige fout op Alejandro Pozuelo (lees meer). Scheidsrechtersbaas Johan Verbist pareerde zaterdag de vele kritiek. “Volgens mij werkt het systeem van de videoref wél. Er zullen nog altijd fouten gemaakt worden, dat is nu eenmaal menselijk. Daar moeten we leren mee leven.” (lees de volledige reactie hier).