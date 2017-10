Heeft Club Brugge een keepersprobleem? Ook vervanger Hubert krijgt te makkelijk goal tegen

Club Brugge coach Ivan Leko verraste voor de aftrap van Club - STVV door zijn eerste doelman Horvath aan de kant te schuiven na enkele foutjes in de voorbije wedstrijden. Daardoor kreeg de jonge Waal Guillaume Hubert zijn kans tussen de palen. Maar kreeg tegen Sint-Truiden ook een knullige tegengoal tegen.

En dus is de vraag wie Ivan Leko komende zondag op het veld van aartsrivaal Anderlecht tussen de lijnen zal brengen: Horvath of Hubert? “Er was de laatste tijd veel druk op Horvath”, vertelde Leko. “Sommige saves deed hij goed, andere reddingen waren minder goed. Er waren de laatste tijd enkele individuele foutjes. En dus was het tijd om Guillaume Hubert een kans te geven. Hij was goed bezig op training. Maar dat betekent niets voor de komende weken. Op dit moment is er geen vaste nummer één bij ons. Of Hubert in de fout ging bij de 1-1 wil ik nu niet zeggen. Dit is niet de tijd of de plaats voor zo’n discussie. Wij hebben geen Buffon, enkel een paar jonge keepers. Een doelman is pas op zijn best vanaf zijn dertigste.”

