Nederlandse voetbalanalisten zwaar onder vuur na lacherige reactie op seksueel misbruik van collega

In Nederland liggen de bekende voetbalanalisten René van der Gijp en Johan Derksen zwaar onder vuur. Tijdens de uitzending van de talkshow Voetbal Inside werd er lacherig gereageerd op de onthulling van ex-collega en journalist Jelle Brandt Corstius dat hij seksueel is misbruikt. “Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek”, reageerde die cynisch op Twitter.

Toen het seksuele misbruik van voormalig RTL-journalist Corstius vrijdagavond tijdens de uitzending van Voetbal Inside ter sprake kwam, begon eerst Johan Derksen te lachen en die ontlokte ook een lachbui bij collega-analist René van der Gijp. Wanneer presentator Wilfred Genee de zaak een ‘tragisch verhaal’ noemt, barst de studio uit in hilariteit.

Jelle Brandt Corstius reageerde ontsteld op Twitter over de reactie van zijn ex-collega’s bij RTL. In een tweet met het bewuste videofragment klonk hij ontzettend cynisch: “Kreeg dit clipje doorgestuurd van Voetbal Inside. Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek”

Kreeg dit clipje doorgestuurd van Voetbal Inside. Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek. pic.twitter.com/EUfcBgySbv — Jelle BrandtCorstius (@jellebc) 28 oktober 2017

#MeToo

Brandt Corstius onthulde in de nasleep van de wereldwijde actie rond de hashtag #MeToo dat hij tijdens zijn werk eerst werd gedrogeerd en daarna tot orale seks werd gedwongen met een man. Volgens de ex-RTL-journalist vond het misbruik plaats op het moment dat hij redacteur was van de talkshow Barend & Van Dorp.

Genee: “Hadden het niet over verkrachting zelf”

De gecontesteerde reactie zorgde voor een golf van verontwaardiging in Nederland. “Ze bedoelden niets verkeerds met het gelach”, verdedigt Genee. “We hadden het ook niet over de verkrachting zelf. Al begrijp ik wel dat dat zo op mensen over kwam. Laten we er helder over zijn: dat vinden wij walgelijk en verschrikkelijk.”

Volgens de presentator waren ze voor de uitzending aan het speculeren wie de dader zou zijn. ““Daar kwam Johan op terug. Iedereen binnen de organisatie is nu aan het speculeren; de meest idiote theorieën en namen komen langs. Het gelach was puur onhandigheid en ongemakkelijkheid.”