Kevin Mirallas blijft in het slop met Everton na nieuwe nederlaag tegen Leicester

Everton slaagt er maar niet in de negatieve spiraal te doorbreken. De Toffees verloren zondag op de tiende speeldag in de Engelse Premier League met 2-0 op het veld van Leicester City. Het is al de zesde competitienederlaag voor Everton.

Everton ontfermde zich over het leer, maar kwam twee vroege doelpunten niet meer te boven. Jamie Vardy (18.) rondde een counter netjes af, Jonjoe Kenny (29.) werkte het leer ongelukkig in eigen doel. De Toffees dreigden mede dankzij een bedrijvige Kevin Mirallas, die zijn eerste basisplaats kreeg in het huidige Premier League-seizoen. Scoren lukte evenwel niet. In de tweede helft hield interim-coach David Unsworth Mirallas en de pijlsnelle Aaron Lennon verrassend aan de kant. Everton kwam in de slotfase nog goed weg, Vicente Iborra liet de 3-0 liggen.

Claude Puel debuteert als coach van Leicester City met een zege. Na een reeks van 7 op 9 staan de Foxes zo op een elfde stek. Everton bezet de achttiende plaats, net onder de degradatiestreep.