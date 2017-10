Kraker tussen Bayern en Dortmund in achtste finales DFB Pokal

De loting voor de achtste finales van de Duitse bekercompetitie heeft zondag een absolute kraker opgeleverd. Landskampioen Bayern München kijkt titelconcurrent en bekerhouder Borussia Dortmund op 19 december in de ogen voor een plaats in de kwartfinales.

De wegen van de Duitse grootmachten kruisten elkaar sinds 2012 elk bekerseizoen. Drie keer bekampten ze elkaar in de finale. Dortmund nam de beker in 2012 mee naar huis, Bayern versloeg de rivaal in 2014 en 2016.

In 2015 en 2017 trokken de Borussen in de halve finales aan het langste eind. De Rekordmeister schakelde Dortmund in 2013 dan weer uit in de kwartfinales.

Divock Origi, Koen Casteels en Landry Dimata nemen het met Wolfsburg op tegen tweedeklasser Nürnberg. Borussia Mönchengladbach en Thorgan Hazard lootten Bayer Leverkusen. Het Stuttgart van Orel Mangala gaat op bezoek bij Mainz.

De finale van de DFB Pokal gaat door op 19 mei 2018 in Berlijn. Bayern München is met achttien bekerzeges de absolute recordhouder. Vorig jaar ging de beker evenwel naar Borussia, dat Eintracht Frankfurt versloeg met 2-1.

Loting achtste finales:

Mainz - VfB Stuttgart

Nürnberg (D2) - Wolfsburg

Bayern München - Borussia Dortmund

Heidenheim (D2) - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - Freiburg

Paderborn (D3) - Ingolstadt (D2)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Schalke - Keulen