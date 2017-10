Standard maakt in eerste helft korte metten met Waasland-Beveren

Standard heeft weer aansluiting gevonden met de top zes in de Jupiler Pro League. De Rouches maakten in de eerste helft korte metten met Waasland-Beveren met drie doelpunten. In een overbodige tweede helft kon Thelin in de slotminuten nog een eerreddend doelpunt scoren voor de bezoekers, waarmee hij alleen topschutter wordt. Maar de drie punten bleven in Luik, waar Sa Pinto na alle kritiek nu wel pronkt met een knappe 13 op 15.

Met Standard en Waasland-Beveren kwamen twee ploegen tegenover elkaar die in de goede schwung verkeerden. De Rouches kropen de afgelopen speeldagen stilaan uit het slop met zeven op negen, terwijl de bezoekers uit het Waasland op Sclessin hun derde opeenvolgende zege wilden behalen. “Ik heb veel vertrouwen in mijn ploeg”, klonk coach Philippe Clement voor de match en zijn spelers verzilverden dat vertrouwen bijna met een vroege openingsgoal. Na zeven minuten loodste Morioka ploegmaat Ampomah door de Luikse verdedigingsmuur, maar de flankspeler besloot pijnlijk ver naast.

Een misser die de Waaslanders duur kwam te staan. Net na het kwartier redde doelman Davy Roef nog de meubelen voor de bezoekers door na een verdedigende flater van Angban en de fout van Schryvers de strafschop van Sa knap te stoppen. Maar op de revanche van Sa had de Anderlecht-huurling geen verhaal: 1-0.

Orlando Sa maakt zijn penaltymisser goed met een knappe goal. Foto: BELGA

Dubbele uppercut

En Sclessin was nog niet helemaal uitgevierd van de openingsgoal of de 2-0 stond al op het bord. Een minuut na Sa versloeg ook Paul-José Mpoku Roef met een harde knal in de benedenhoek. Het vertrouwen dat Clement voor de match in zijn ploeg uitsprak, zakte hem stilaan in de schoenen. Na de dubbele uppercut vond Morioka niet de gaten bij de Luikenaars en ook topschutter Thelin kon zich niet doorzetten. Waasland-Beveren was terminaal, en vlak voor rust gaf Carlinhos al de doodsteek nadat hij via Seck in doel trapte. Boeken toe. Standard mocht de drie punten al bijschrijven achter hun naam.

Carlinhos scoort de 3-0. Foto: BELGA

Want in een overbodige tweede helft kwam er geen beterschap bij Waasland-Beveren. En als de Dierckx of Ampomah toch eens doorbraken, vertoonde de waterdichte defensie van de Rouches geen lekken. In de slotfase ging de thuisploeg ook nog op zoek naar de ruimere voorsprong, maar een knoeiende Cavanda en een toch wel goed keepende Roef voorkwamen zwaardere averij voor de geel-blauwen.

Drie minuten voor tijd zou Thelin toch nog de eerredder voor Waasland-Beveren scoren. Hij wordt daarmee alleen topschutter in de Belgische competitie. Mooi, maar de drie punten bleven wel in Luik. Daarmee vinden de Luikenaars na een lange lijdensweg weer aansluiting met de top zes in het klassement na een knappe 13 op 15. Coach Sa Pinto lijkt de Luikse trein eindelijk op de rails te hebben gezet.