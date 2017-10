CLUBNIEUWS. Leko is Butelle nog niet vergeten, verrassende naam met Anderlecht naar Parijs

Club Brugge-coach Ivan Leko verving voor de topper tegen STVV zijn doelman, maar ook Guillaume Hubert ging niet vrijuit. Dus komt een oude bekende misschien weer in beeld? En bij Anderlecht zien ze vanochtend een verrassende naam mee op de TGV naar Parijs stappen... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Leko vervangt Horvath door Hubert (maar is Butelle nog niet vergeten)

Nadat Ethan Horvath in Genk weer in de fout ging op een hoge bal, zette Club Brugge-coach Ivan Leko Guillaume Hubert in doel. De Waal ging niet helemaal vrijuit bij de tegentreffer en zette Leko aan het denken. “Als je twee jonge doelmannen hebt (Horvath is 22, Hubert 23, nvdr.), dan weet je dat er foutjes kunnen gebeuren. Wij hebben geen Buffon. Doelmannen zijn in mijn ogen na hun dertigste op hun best.”

Geen Buffon, maar met Ludovic Butelle heeft Club wel nog een 34-jarige keeper. Club wou hem in de zomer zien vertrekken, maar hij traint nog steeds mee met de A-kern. Mag Leko hem eigenlijk opstellen? “Die discussie gaan we hier niet voeren.” Bij het bestuur klinkt het dat Leko vrij is in zijn keuzes. Begin dit jaar werd besloten om het met Horvath als eerste en een Belg – om aan het aantal Belgen in de ploeg te voldoen – als tweede keeper te proberen, maar die regel gold niet voor het volledige seizoen. “Ik heb altijd gekozen voor degene die op het moment van de match de beste was”, aldus nog Leko. “Misschien wissel ik volgende week opnieuw.”

Kotysch vreest kuitbeenbreuk

Dubbele pech voor STVV, want het zou best kunnen dat het verdediger Sascha Kotysch een tijdje moet missen. Hij verliet gisteren het Jan Breydelstadion op krukken, zijn enkel bleek zwaar gehavend. “Ik werd twee keer zwaar gepakt door Wesley. Maar het is die eerste aanslag waar ik de zware blessure aan overhoud”, aldus de Duitser. “Ik moet vrezen voor een kuitbeenbreuk. Een scan zal dat moeten uitwijzen.”

De fout van Wesley:

...en de gevolgen:

Spajic en Kara mee naar Parijs

Anderlecht stapt vanmorgen op de tgv richting Parijs. De meest verrassende naam die meegaat, is Uros Spajic. De Servische verdediger die op 27 september tegen Celtic uitviel met een enkelblessure, is na één maand weer inzetbaar. Ook Kara, die zaterdag rust kreeg wegens het aanslepende kraakbeenletsel in zijn knie, is erbij. Paars-wit mist met Najar (dij) en Sowah (buikspieren) maar twee geblesseerden.

Lokeren-aanvoerder Overmeire valt alweer uit

Pech blijft Kilian Overmeire achtervolgen dit jaar. De aanvoerder van Lokeren viel zaterdag na een kwartier uit met een spierletsel aan de adductoren. Vandaag ondergaat hij een scan om de ernst van de blessure te kunnen inschatten. “Dit is een serieuze domper”, klonk het bij coach Peter Maes. “Overmeire is de mentale kracht in de ploeg, gaat altijd voorop in de strijd en sleurt anderen mee. Het is nu tijd dat andere jongens opstaan.”

Vorig jaar miste Overmeire al de tweede seizoenshelft met een hardnekkige schouderblessure. Eén week voor de competitiestart sloeg het noodlot opnieuw toe en toen hij vier weken later opnieuw fit was, duurde zijn wederoptreden in de derby tegen Waasland-Beveren amper een klein halfuur.

Bandé zit al aan zeven goals: “Zonder hem zaten we nog dieper”

Aan Hassane Bandé heeft het zaterdag alweer niet gelegen bij KV Mechelen. De jonge Burkinees blaast vandaag negentien kaarsjes uit en bezorgde zichzelf een vervroegd verjaardagscadeau. Vijf minuten voor rust trof hij raak met een heerlijke omhaal. Het was al zijn achtste doelpunt voor Malinwa, zijn zevende in de competitie. Daarmee was hij even co-topschutter, maar Thelin (Waasland-Beveren) maakte gisteren tegen Standard nog zijn achtste van het seizoen.

De prima voorzet voor de goal van Bandé kwam van Tim Matthys. De rechterflankspeler loofde zijn ploegmaat. “Hoe moeilijk de situatie ook is, Hassane blijft het fantastisch doen”, aldus Matthys. “Hij is hongerig en leergierig, iedereen gunt het hem. We zijn blij dat we iemand hebben die de ballen binnen legt. Stel je voor dat we hem niet hadden, dan zaten we nog dieper. Hij maakte bijna de helft van onze goals.”

Correct, want van de vijftien competitiegoals kwamen er zeven van zijn voet, goed voor 47 procent. Het staat in schril contrast met de statistieken van de echte diepe spitsen. Anderlecht-huurling Silvère Ganvoula wacht nu al twee maanden (en 457 minuten) op zijn eerste goal. Ook Pedersen en de laat ingevallen Drazic, die allebei nog maar één keer scoorden, konden het tij niet doen keren.

Clement: “Te veel lof gekregen?”

Waasland-Beveren weet na een knappe zes op zes weer wat verliezen is. “De eerste tien ­minuten domineerden we nochtans. Maar na die nochtans geredde strafschop weet ik niet wat er ­gebeurde”, zegt ­Clement. “Er veranderde iets in het hoofd van mijn spelers. Te veel spanning, te veel fouten. Fouten die we normaal gezien niet maken.” Gevolg: drie tegendoelpunten in twaalf minuten. “Een catastrofe”, sakkerde Clement. “Zijn we mentaal nog niet klaar om drie wedstrijden au fond te gaan? We stapelden de fouten op. Misschien hebben we de voorbije weken wel te veel lof gekregen?”