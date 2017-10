KV Mechelen gaat toch nog voor Beerschot Wilrijk-coach Brys

Dat KV Mechelen dringend een nieuwe coach nodig heeft, werd zaterdag nogmaals duidelijk. De huidige nummer één op de lijst: Marc Brys. De 55-jarige ex-coach van KV heette te duur te zijn en staat met Beerschot Wilrijk op één match van de promotiefinale, maar het bestuur geeft hem nog niet op.

Ik kan deze week toch niet vertrekken? Ik moet nog in de spiegel kunnen kijken marc brys

Zevende nederlaag op dertien matchen. 0 op 12 en 8 op 39. Nog altijd de rode lantaarn. Ziedaar de (mislukte) oogst van KV Mechelen aan de Gaverbeek.

“Het was een van onze betere matchen als blok”, zei Mats Rits. “We toonden veel goeie wil en gaven ook niet veel weg. (zucht) Maar als je ziet hoe die goals weer binnenfladderen.”

“Frustrerend”, zei Rob Schoofs. “Vooral omdat we alwéér moesten terugvechten. Op den duur zakt de moed in je schoenen.”

“Het blijft gewoon tegenzitten”, zei Tim Matthys. “We moeten positief blijven, maar als we volgende week tegen Kortrijk verliezen, wordt het wel heel moeilijk.”

Veel meer analyse was niet nodig. KV moet vooral vooruitkijken. En dringend een trainer aanstellen. Vandaag is het al een week geleden dat Yannick Ferrera werd ontslagen. De spelers willen, net als interimcoach Tom Caluwé, duidelijkheid.

Schoofs: “We hebben iemand nodig die de ploeg nieuw leven kan inblazen.”

Colin Coosemans: “Vooral iemand met charisma. Zoals Jankovic en Ferrera.”

Seth De Witte: “En iemand die het reilen en zeilen van de club kent.”

Ex-speler Charaï

Enter Marc Brys, die tussen 2010 en 2012 al aan het roer stond. Zaterdag meldden we al dat Michel Preud’homme het níét doet en dat ook Brys na een gesprek te duur bleek. Maar KV geeft hem niet op, de 55-jarige Antwerpenaar staat nog altijd bovenaan de lijst. Het bestuur wil een inspanning doen, is ook bereid om ex-speler Issame Charaï als assistent erbij te nemen. Maar het is een moeilijk dossier, zeker qua timing. Brys staat met Beerschot Wilrijk op één match van de promotiefinale in 1B – als het zondag Union klopt en OHL qua doelsaldo afhoudt, is die binnen. Deze week vertrekken, is voor Brys haast onmogelijk en dat geeft hij ook zelf aan.“Ik moet nog in de spiegel kunnen kijken, hè”, zegt Brys. “Ik kan de voorbereiding op die finale toch niet laten verpesten door randzaken? Dat zou ik mezelf nooit vergeven. Hier hebben we wekenlang keihard voor gewerkt.”

Duidelijke taal. Maar wat dan volgende week? Kan hij dan wél rond tafel met zijn ex-club? “Als zij dat wensen, zal ik hen te woord staan, want ik heb daar twee jaar graag gewerkt. Vorige week heb ik de mensen van Mechelen ook al advies gegeven. En heb ik het aanbod van Kortrijk geweigerd. Onze voorzitter weet dat.”

Afwachten dus. Door de nieuwe clubstructuur van KV - in januari wordt het een nv - verloopt de zoektocht sowieso wel ietsje trager, want er zijn nu meer mensen aan zet. De nieuwe investeerders moeten de nodige fondsen vrijmaken. De ontslagvergoeding van Yannick Ferrera was immers niet ingecalculeerd.

Zevende en negende

Brys zit in een luxepositie, dat staat vast. Dat ze hem in Mechelen terugwillen nadat ze hem destijds ontsloegen, streelt ongetwijfeld zijn ego. In zijn eerste seizoen finishte hij met KV op de zevende plaats, in zijn tweede jaar werd hij negende. Knappe prestaties, maar onenigheid met enkele bestuursleden en een deel van de fans, die beter voetbal wensten, deden hem toen de das om. Toch is hij best nog populair. En hij past dus in het profiel. Aleksandar Jankovic ook, maar hoewel de spelers hem graag terugwillen, werd de Serviër nog niet gepolst. De voorkeur gaat naar Brys, maar uiteraard niet tegen elke prijs.