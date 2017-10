KV Kortrijk-coach Anastasiou spartelt weer tegen

Een puntje en een hoopgevende prestatie, dat was vooral voor coach Yannis Anastasiou ­zaterdag goed nieuws. “Good spirit, coach”, ­feliciteerde de Maleisische eigenaar Vincent Tan. En dus blijft Anastasiou, ondanks de speurtocht naar een vervanger van het bestuur, met dank aan matchwinnaar Kaminski nog minstens één match langer. Het gelijkspel was voor Genk, met een gemiste kans op de top zes, wél een teleurstelling. Frank Buyse

Leuke wedstrijd, Yannis. Je jongens hebben het goed gedaan Vincent Tan

Meteen bij aanvang zwarte vlaggen, rookbommen, massaal gezang Shame on you… Voor de fans is het bestuur, al wekenlang ongegeneerd op zoek naar een nieuwe coach, misschien nog wel schuldiger aan de malaise dan de zo ­geplaagde Yannis Anastasiou zelf. De match leek hen gelijk te geven. Ze zagen 90 minuten onverdroten inzet van de ­Veekaa die met wat geluk – Genk miste nogal wat – een punt afpakte van een ploeg die net zes op zes had gepakt tegen Anderlecht en Club Brugge en top zes in het vizier had.

Bijna had videoref Delacourt in de slotfase nog de Griekse coach genekt, maar uitblinker Thomas Kaminski stopte ook nog eens de penalty van de heroptredende Karelis, een ­landgenoot van Anastasiou nog wel.

Al weet je nooit in Kortrijk, maar Yannis Anastasiou zit dus volgende zaterdag in ­Mechelen nog steeds op de bank. Eigenaar en euro­miljardair Vincent Tan, die immer olijk de match in een shirt van KVK volgde in de ­loges, toonde zich na afloop bij de coach alvast enthou­siast. “Leuke wedstrijd, Yannis! Good spirit! Nu nog wat meer schieten op doel. Maar je jongens hebben het goed gedaan.”

Het luchtte de Griek, die vond dat zijn ploeg weinig had weggegeven (ook een beetje overdreven) en zelfs had kunnen winnen (ja, ze hadden ook een paar kansen) duidelijk op. Al weigerde hij ook nu ook maar met één woord te spreken over zijn wankele positie. En dat die videoref zijn job had kunnen kosten, daar had hij geen seconde aan gedacht. Zuchtend: “Voor de zoveelste keer: ik denk alleen aan de ploeg en niet aan mijn positie. Maar ik weet ook wel dat een ontslag bij het leven van een trainer hoort.”

Nieuw stadion

Dat was zaterdag, gisteren legden de stad Kortrijk en KVK ook nog een intentieverklaring neer voor de bouw van een nieuw stadion met 15.000 toeschouwers vlak langs de E17. Het moet zowat 50 miljoen euro kostten, schat mede-investeerder Vincent Tan, die niet kwijt wilde hoeveel hij daarvan wil investeren. Ter vergelijking: in club en stadion investeerde hij naar verluidt al meer dan 200 miljoen euro. De goedlachse ­Maleisiër gaf, nog steeds in KVK-shirt, wel mee dat hij zich op KVK-Genk best had geamuseerd: “Good match yesterday. Maar het kon nog beter” Je weet dus toch nooit in Kortrijk. Daarom toch nog eens gevraagd aan voorzitter Allijns én aan CEO Leterme, die twee denken soms anders. “Neen, deze week gebeurt er niets.” En dan volgt een interlandbreak, jawel.