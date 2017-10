Louwagie nog altijd woest: “Vader van scheidsrechter was op receptie van Charleroi”

Algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie stoorde zich aan de aanwezigheid van David Delferière, de vader van scheidsrechter Sébastien Delferière en tweede ondervoorzitter van de voetbalbond, op de receptie van Charleroi na de tumultueuze Charleroi-AA Gent (2-1) van vrijdag. In die wedstrijd gaf scheidsrechter Delferière in de eerste helft ook na het bekijken van de beelden geen strafschop voor een (lichte) overtreding op Kubo en floot hij in de slotfase evenmin een strafschop bij hands van Baby na overleg met de videoref, maar zonder de beelden te raadplegen.

“Na de wedstrijd vrijdag ging ik naar de receptie van Charleroi”, aldus Louwagie. “En wie zag ik daar tot mijn verbazing? David Delferière, de vader van scheidsrechter Sébastien Delferière en kind aan huis in Charleroi, en Gérard Linard. Die is niet alleen voorzitter van de voetbalbond, maar ook verantwoordelijk voor de arbitrage via zijn zitje in het strategisch comité voor de arbitrage. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een receptie in zeer beperkte kring voor de clubbestuurders. Ik heb de vader van Delferière daar ook gezegd dat ik het optreden van zijn zoon schandalig vond. Ik vind dat iedereen mag weten wat ik gezien heb, omdat het hoog tijd is voor good governance bij de bond.” AA Gent vindt al langer dat het tijd is voor een volledig onafhankelijke leiding van de arbitrage. Momenteel valt die onder de bevoegdheid van de voetbalbond, die bevolkt is door heel wat clubmensen.

“Zit daar iets achter?”

Louwagie wijst nadrukkelijk naar hoofdscheidsrechter Delferière voor de gebeurtenissen van vrijdag. “Ik heb de uitleg van scheidsrechtersbaas Johan Verbist gehoord”, aldus Louwagie. “Hij wijst vooral naar videoref Tim Pots en zegt dat die harder had moeten aandringen. Maar ik kan er niet bij dat Delferière bij zo’n bepalende fase in het slot van de match geen gebruikmaakt van de technologie. Er is overleg geweest, dus waren er bedenkingen over die fase. Dan veronderstel ik dat een ref die in eer en geweten een match leidt, de beelden mee in zijn overweging wil nemen. Waarom is dat niet gebeurd? Zit daar iets achter?”