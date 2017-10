Hoe Sa Pinto de motor bij Standard op gang kreeg

De Portugees Ricardo Sa Pinto figureerde anderhalve maand geleden nog in het rijtje van coaches die wegens slechte resultaten voor hun vel moesten vrezen, maar met een mooie reeks – slechts één nederlaag in de jongste acht wedstrijden, beker inbegrepen – parkeert hij Standard op de rand van Play-off 1. De ­ 3-1-zege tegen Waasland-Beveren was al de vierde thuiszege op rij. Hoe kreeg Sa Pinto Standard eindelijk op de rails?