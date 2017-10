Manager Stanciu eist duidelijkheid van Anderlecht

Nicolae Stanciu (24) is ongelukkig bij Anderlecht. De recordtransfer van 10 miljoen zat tegen Eupen weer 90 minuten op de bank en de spelverdeler denkt dat hij onder Hein Vanhaezebrouck nog minder kansen zal krijgen dan onder René Weiler. Daarom wordt nu al druk gespeculeerd over een uitleenbeurt aan Fenerbahçe of aan zijn ex-club Steaua Boekarest in januari.

“Met al die teams is er momenteel geen contact. Nog niet”, zegt Stanciu’s zaakwaarneemster Annamaria Prodan. “Ik wil eerst van Herman Van Holsbeeck horen of Anderlecht Nico eigenlijk nog nodig heeft. Daarom kom ik volgende week naar Brussel. Nico zelf blijft hard werken, maar misschien moeten we toch een oplossing zoeken.”