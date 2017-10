Bölöni baalt niet na puntenverlies en zorgt voor hilarisch interview met Moeskroen-coach Rednic

Antwerp verspeelde in de extra tijd twee punten door een late gelijkmaker van Moeskroen, maar Antwerp-coach Laszlo Bölöni verloor door het pijnlijke puntenverlies gelukkig niet zijn goede luim. De Roemeen pakte zijn bevriende collega-trainer en landgenoot na afloop bij de oren en duwde hem na afloop doodleuk een microfoon onder de neus voor een spervuur aan vragen. “Hij zegt dat hij mij gaat slaan.”

“We hebben gedomineerd, we hadden balbezit zoals Barcelona”, antwoordde Rednic op de vragen van Bölöni. “Maar in de tweede helft waren de rollen omgekeerd en was Antwerp Barcelona”

“Hij levert goed werk”, loofde Rednic zijn vriend. “Maar dat kan ook. Antwerp heeft een groter budget dan wij.” “Hoe weet jij dat?” riposteerde Bölöni. Het antwoord van Rednic: “Jullie hebben onze beste speler (doelt op Arslanagic, red.) weggekocht bij ons.”