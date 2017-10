Gertjan Verbeek trainer en technisch manager FC Twente

Gertjan Verbeek is de nieuwe trainer en technisch manager van de Nederlandse eersteklasser FC Twente. Hij ondertekent een contract tot aan de zomer van 2019. Jan de Jonge komt met Verbeek mee en wordt als assistent-trainer toegevoegd aan de staf van de eerste selectie van de club uit Enschede.

Verbeek is de opvolger van René Hake, die wegens teleurstellende resultaten plaats moest maken bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag trainer wou worden bij FC Twente. Verbeek werd in de voorbereiding op dit seizoen ontslagen bij de Duitse club VfL Bochum, waarbij hij 2,5 jaar had gewerkt. De oud-profvoetballer werkte eerder als trainer bij Heracles Almelo (twee periodes), sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en het Duitse 1. FC Nürnberg.

“Iedereen weet dat ik een emotionele binding heb met FC Twente”, vertelde Verbeek. “Ik ben op 500 meter van het Diekman opgegroeid en voetbalde zelf als jongetje bij het nabijgelegen Zuid Eschmarke. Bij de wedstrijden van FC Twente in de jaren ‘70 en ‘80 kroop ik dan weleens met mijn vriendjes onder het hek door om zo gratis naar binnen te komen.”

