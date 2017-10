Staat Cristiano Ronaldo opnieuw een schorsing te wachten na deze duw in het gezicht?

Moet Real Madrid het binnenkort opnieuw zien te rooien zonder Cristiano Ronaldo. De Portugees, onlangs nog verkozen tot beste speler ter wereld, bezondigde zich afgelopen weekend aan een duidelijke duw in het gezicht van Girona-speler Pere Pons. CR7 kwam er van af zonder kaart, maar mogelijk buigt de Spaanse bond zich deze week over het voorval dat gretig gedeeld wordt op sociale media. Ronaldo moest dit seizoen al vijf matchen brommen nadat hij de scheidsrechter had geduwd tijdens de Supercopa.

Het is nog niet het seizoen van Cristiano Ronaldo. Mede door zijn lange schorsing scoorde de Portugese superster nog maar één doelpunt in de Spaanse competitie. Door het mindere seizoensbegin van Ronaldo staat Real Madrid ook al acht punten achter op leider en eeuwige rivaal FC Barcelona. Afgelopen weekend verloor Real de geladen wedstrijd tegen Girona, een ploeg uit Catalonië.

Real Madrid verwachtte zich aan spanningen voor de match, want de Koninklijke kwam zelfs toe in het stadion van Girona met een anonieme bus in plaats van de - herkenbare - spelersbus van De Koninklijke. Girona won de match na een sterke tweede helft, waarin het een 0-1 achterstand omzette in een 2-1 zege.

Ronaldo protecting Girona’s player’s face from the ball, this is footballpic.twitter.com/4gH6AOAIgd — hayya (@SlXLACK) October 29, 2017

Foto: EPA-EFE