COLUMN. Waarom de videoref altijd ter discussie zal blijven staan

Beste Jef,

De man in het rare oranje pakje steekt zijn hoofd tergend traag in de richting van een grote, zwarte blikken doos. Tienduizenden mensen houden hem ongeduldig in de gaten, een camera op amper een halve meter van zijn gezicht.

Hij is slechts enkele meters verwijderd van een groepje bizar uitgedoste mensen – één ervan zelfs met blauwe pruik - die wanhopig naar zijn aandacht solliciteren. Ze roepen hem toe, jouwen hem uit. Hij krijgt zelfs een bierbekertje zijn kant op gesmeten. Intussen praat er nog een man via een oortje op hem in.

Hij krijgt nu een unieke kans om de juiste beslissing te nemen. En hij krijgt beelden te zien die hem daarbij zullen helpen. Alleen zijn die beelden helemaal zo duidelijk niet.

Mocht je per ongeluk denken dat ik een nieuwe realityshow probeer te promoten, ik heb het over de werkomstandigheden van ref Bram Van Driessche toen die even beroep deed op de videoref in het Jan Breydelstadion zondagmiddag.

Bram Van Driessche besliste na lang overwegen: penalty voor Club Brugge tegen STVV. Foto: JEFFREY GAENS

De videoref staat in het oog van de storm na een resem discutabele beslissingen afgelopen weekend. Kritiek volgde uit alle hoeken, met AA Gent-trainer Yves Vanderhaeghe als grootste schavuit. Yves vraagt het systeem met de videoref maar meteen af te schaffen. Zijn grootste argument: de scheids is minder scherp als de videoref aanwezig is.“ Als je ziet hoeveel consternatie er is, hoeveel discussies er zijn, weet je eigenlijk al dat het niet juist is”, zegt hij.

Die laatste zin vat de grootste denkfout over de videoref samen: dat iemand die toch de beelden ter beschikking heeft om een weloverwogen keuze te maken, alle discussie zou moeten bannen.

Dat gaat eraan voorbij dat veel fases in het voetbal voor interpretatie vatbaar zijn. Neem nu Bram Van Driessche. De arme man stond in weinig aangename omstandigheden te turen naar beelden waarvan een doorwinterde sportjournalist als Filip Joos ook niet meteen met zekerheid wist te zeggen of het nu penalty was of niet. Jij hebt het ongetwijfeld ook al meegemaakt, dat je in je zetel of op café heel overtuigd “Penalty!” riep, terwijl naast je iemand zat die precies het tegenovergestelde beweerde.

Dat is exact waarom de videoref en zijn beslissingen altijd ter discussie zullen blijven staan.

Sebastien Delferiere staat in het oog van de storm na Charleroi - Gent. Foto: BELGA

Tegelijk gaan te veel mensen ervan uit dat de aanwezigheid van een videoref alle scheidsrechterlijke dwalingen zou moeten counteren. Terwijl de videoref net om bovengenoemde redenen geen allesziende Big Brother die zomaar even de taak van de ref kan overnemen, kan zijn. Het is en blijft in eerste instantie een hulpmiddel. Maar de videoref kan er wel voor zorgen dat de fases die niet in de grijze zone zitten – de zwart-wit situaties - steeds de juiste kleur krijgen. En dat is al heel wat.

Wil ik daarmee zeggen dat het systeem van de videoref op punt staat? Nee, absoluut niet. Vraag dat maar die man in dat rare oranje pakje, die zich nog even moet bukken voor aanvliegende bierbekertjes terwijl hij een belangrijke beslissing maakt. Er kan nog heel veel beter, maar we moeten af van de waan dat een videoref iedereen telkens met een tevreden gevoel naar huis zal laten gaan.

Groet,

Wim