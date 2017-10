Standard-huurling Belfodil krijgt nieuwe coach na rampzalige seizoensstart Werder Bremen

Werder Bremen heeft maandag zijn coach Alexander Nouri ontslagen, zo maakte de club bekend. De 38-jarige Duitser betaalt zo het gelag voor de zwakke competitiestart van de Noord-Duitsers, die met een schamele vijf op dertig op de voorlaatste plaats in de Bundesliga staan.

De 0-3 thuisnederlaag van afgelopen weekend tegen Augsburg was er teveel aan voor Nouri. Bij de bezoekers zorgde de IJslandse international Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) op slag van rusten van op de stip voor het tweede doelpunt, Daniel Opare (ex-Standard) speelde de hele wedstrijd. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor de door Standard uitgeleende aanvaller Ishak Belfodil.

Nouri was nog maar sinds vorig seizoen in het Weserstadion aan de slag. Toen haalde hij de club uit de degradatiestrijd om uiteindelijk maar op een zucht van een Europees ticket te stranden. Dit seizoen konden ze in tien wedstrijden nog geen enkele keer winnen (vijf draws en vijf nederlagen), enkel FC Keulen doet met twee op dertig nog slechter. Beloftencoach Florian Kohfeldt neemt samen met assistent-coach Thomas Horsch en U17-coach Tim Borowski ad interim over om de wedstrijd van komend weekend voor te bereiden. Vrijdag gaat Werder op bezoek bij Eintracht Frankfurt.