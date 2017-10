Het beste uit de Proximus League: Beerschot-Wilrijk overtuigend op kop, bekijk ook hoe Cercle videoref kon gebruiken

Elke maandag schotelt Sportwereld in samenwerking met Proximus het beste uit de Proximus League voor. Dit weekend maakte Beerschot-Wilrijk gehakt van Roeselare, de Ratten gingen winnen met 5-0. OHL won ook, maar deed het (te) zuinig en ziet zo mogelijk de periodetitel aan de neus voorbij gaan. Cercle Brugge bleef steken op een 1-1 gelijkspel bij Tubeke, al had de Vereniging na afloop reden tot klagen...

Beerschot-Wilrijk - Roeselare: 5-0 (video boven)

Beerschot Wilrijk deed vrijdagavond een uitstekende zaak in de strijd om de eerste periodetitel in de Proximus League. Op de voorlaatste speeldag was Roeselare niet opgewassen tegen de mannen van coach Marc Brys. Het werd 5-0. Placca, Losada en Messoudi waren de grote uitblinkers. De tweestrijd om de eerste periodetitel, die recht geeft op een ticket voor de barrages om promotie naar de Jupiler Pro League, wordt wel sowieso pas op de veertiende speeldag beslist. In geval van een gelijke stand geeft het doelsaldo uitsluitsel. En daar deed Beerschot-Wilrijk dus een gouden zaak...

Tubeke - Cercle Brugge: 1-1

Cercle Brugge raakte zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van rode lantaarn Tubeke. Al had Cercle Brugge reden tot klagen, want in de eerste helft werd een duidelijke penalty niet gefloten… Pas in de tweede helft opende Florent Stevance (50.) de score. Voor de Franse aanvaller van Tubeke was het al zijn zeven doelpunt van het seizoen. Daarmee komt hij naast Hernan Losada en Euloge Placca Fessou aan kop in de topschuttersstand. Vanaf de penaltystip scoorde Xavier Mercier (57.) de gelijkmaker.

OHL - Union: 1-0

OHL won met 1-0 van Union, maar echt blij kunnen de mannen van Nigel Pearson daar niet mee zijn. Door de 5-0 pandoering van Beerschot-Wilrijk tegen Roeselare, hebben de Ratten namelijk een beter doelsaldo (+16 tegenover +14). Kenneth Schuermans zorgde in het King Power at Den Dreef stadion voor de enige Leuvense treffer. Beerschot Wilrijk sluit de heenronde af in het Koning Boudewijnstadion tegen Union, OHL trekt naar Lierse.

Westerlo - Lierse: 0-1

Lierse won gevleid met 0-1 in Westerlo. Westerlo nam het meeste initiatief, maar een poging van Annys spatte uiteen op de lat. Aan de overkant ging Van Hout in de fout op een voorzet van Bourdin, Yagan nam aan de tweede paal het geschenk gretig aan. De thuisploeg reageerde meteen via Osaguona, maar de gelijkmaker van de Nigeriaan werd afgekeurd.

Na de rust trokken de Kemphanen de lijn van de eerste helft door. Het creëerde kans na kans, maar pogingen van Naessens en Peffer brachten geen soelaas. Tien minuten voor tijd kon Yagan met zijn tweede van de avond de match volledig stilleggen, maar hij miste volledig zijn schot. Reden voor Westerlo om het gaspedaal nog eens een laatste keer volledig in te duwen, maar de pech loerde in de laatste minuten van de wedstrijd om de hoek. Een kopbal van Osaguona spatte uiteen op de paal. Weg kans, weg gelijkmaker, en weg overwinning.