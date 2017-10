Bayern München en Barcelona krijgen slecht nieuws uit de ziekenboeg voor Champions League-groepswedstrijden

Brussel - Spits Robert Lewandowski (Bayern München) en middenvelder Andrés Iniesta (FC Barcelona) missen dinsdag de vierde speelronde van de Champions League. Beide spelers kampen met dijbeenblessures.

Lewandowski stond afgelopen zaterdag in de 2-0 zege van Bayern tegen RB Leipzig nog in de basis en vond zelfs nog de weg naar de netten. Maar hij liep ook een lichte spierblessure op in de dij en zal er niet bij zijn op bezoek bij Celtic, communiceerde Bayern maandag. De Franse buitenspeler Kingsley Coman, zaterdag nog afwezig met knieperikelen, is er wel bij in Glasgow. Of hij ook effectief in actie zal komen, wordt dinsdag bekeken. Op de vorige speeldag won Bayern in eigen huis nog makkelijk met 3-0 van het Celtic van Dedryck Boyata.

Bij FC Barcelona, dat dinsdag naar het Olympiakos van landgenoten Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odjidja-Ofoe trekt, ontbreekt Andrés Iniesta. De middenvelder was er zaterdag ook al niet bij tijdens de competitiewedstrijd bij Athletic Bilbao (0-2). Verder zijn ook de geschorste Gerard Piqué en de langdurig geblesseerden Ousmane Dembélé, Rafinha, Aleix Vidal en Arda Turan afwezig. Javier Mascherano, zaterdag nog ziek, stapte wel op het vliegtuig naar Griekenland. Ook Rode Duivel Thomas Vermaelen is opnieuw paraat na een lichte heupblessure. Door de afwezigheid van Piqué en de twijfel rond Mascherano is een eerste basisplaats in de Champions League voor Vermaelen mogelijk. Barcelona boekte de vorige speelronde een eenvoudige 3-1 thuiszege tegen Olympiakos.

Zowel Bayern als Barcelona zijn goed op weg om zich te plaatsen voor de achtste finales. Bayern staat in groep B tweede met zes punten, drie minder dan PSG dat dinsdag Anderlecht ontvangt. FC Barcelona leidt groep D met het maximum van negen punten. Bij winst tegen Olympiakos zijn de Catalanen al verzekerd van kwalificatie voor de achtste finales.