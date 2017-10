Deze scheidsrechter moet PSG-Anderlecht in goede banen leiden

De Spanjaard David Fernandez Borbalan is door de Europese Voetbalbond UEFA aangesteld om de wedstrijd van dinsdagavond op de vierde speeldag in groep B van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en RSC Anderlecht in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA maandag bekend.

Voor paars-wit is de verplaatsing naar het Prinsenpark de lastigste in deze groep, nadat het twee weken geleden ook al de heenwedstrijd met 0-4 verloor. Anderlecht is puntenloos laatste in de groep en heeft nu al een klein mirakel nodig om Europees nog te kunnen overwinteren, het PSG van Rode Duivel Thomas Meunier is met negen op negen foutloos en kan de achtste finales al ruiken.

De geschiedenis leert dat er echter wel mogelijkheden liggen in Parijs. Vier jaar geleden zat Anderlecht in de Champions League na een 0-5 thuisnederlaag tegen PSG in hetzelfde schuitje, ook toen was de 44-jarige Fernandez Borbalan de scheidsrechter. In Parijs werd er nadien verrassend een 1-1 gelijkspel afgedwongen. Op 16 februari 2012 floot de Spanjaard ook al Wisla Krakau-Standard (1-1) in de zestiende finales van de Europa League.