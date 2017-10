Cristiano Ronaldo verklapt de naam van zijn dochtertje in schattige familievideo

Cristiano Ronaldo heeft afgelopen weekend de naam van zijn tweede dochter bekendgemaakt. Het vierde kindje van de Portugese superster wordt pas binnen een goede maand geboren, maar op Instagram gunde CR7 zijn fans een inkijk in zijn persoonlijk leven. In de schattige familievideo was hij klaar en duidelijk: “De naam van ons dochtertje wordt Alana Martina”.