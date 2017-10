STVV moet Kotysch lange tijd missen met een kuitbeenbreuk

Sint-Truiden - Sint-Truiden moet haar Duitse verdediger Sacha Kotysch zes tot acht weken missen met een kuitbeenbreuk. Dat maakten de Kanaries maandag bekend op hun website. Kotysch liep de breuk op in de partij van zondag bij leider Club Brugge (4-1), na een forse tackle van Brugge-spits Wesley Moraes.

In de 25e minuut van de partij in het Jan Breydelstadion torpedeerde Wesley de STVV-verdediger. Na verzorging kwam die nog even terug op het terrein, maar na een nieuwe tackle van Wesley in de 39e minuut moest Kotysch de strijd staken. Onderzoek deze voormiddag bracht een kuitbeenbreuk aan het licht. STVV meldt dat de verdediger zo’n zes tot acht weken out is.

Voor de 29-jarige Kotysch is het al zijn achtste seizoen in Truiense loondienst. De jeugdspeler van FC Kaiserslautern kwam in die periode tot 175 officiële partijen voor de Kanaries. Twee seizoenen geleden stond Kotysch door een zware knieblessure al eens bijna een heel kalenderjaar aan de zijlijn.