Tom Van Imschoot wordt opnieuw coach van Lommel SK

Lommel - De 36-jarige Tom Van Imschoot wordt opnieuw de hoofdtrainer van Lommel SK. Dat heeft de koploper in de eerste amateurdivisie maandag bekendgemaakt. Eerder stond Van Imschoot al van november 2016 tot mei 2017 aan het roer van de Limburgse club, waarna de ex-middenvelder van STVV, Westerlo, Bergen, Oostende en het Nederlandse FC Eindhoven terugkeerde naar zijn functie van sportief coördinator.

Van Imschoot is de opvolger (en de voorganger) van de 38-jarige Wouter Vrancken, die zaterdag opstapte “omwille van persoonlijke redenen”.

“Tom Van Imschoot past perfect in het profiel dat we als club voor ogen hebben: jong, ambitieus, getalenteerd en Belgisch”, zo klinkt het op de clubwebsite. “Verder kent Van Imschoot de club, de spelersgroep en de reeks erg goed en weet hij als geen ander wat de ambitie van onze club is. Door Van Imschoot aan te stellen als T1 wil de club de rust en continuïteit garanderen die na het onverwachte vertrek van Wouter Vrancken nodig zijn om haar ambitie te realiseren.”

Met Vrancken als T1 won Lommel zaterdag nog met 2-0 van Seraing. Na negen speeldagen staan de Limburgers met 20 punten aan de leiding in de eerste amateurdivisie.