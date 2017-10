Kan Club (eindelijk) nog eens winnen op bezoek bij Anderlecht? Dan moet het een einde maken aan deze reeks...

Van links naar rechts: Eric Deflandre scoort in 1998, Ruud Vormer krijgt rood in 2017, Rune Lange scoort de 0-2 in 2004... Foto: rr

Club Brugge blaakt van het vertrouwen. Dit seizoen lijkt er dan ook niemand iets te kunnen doen tegen blauw-zwart, want na 13 speeldagen heeft Club Brugge al acht punten voorsprong op eerste achtervolger Charleroi en negen punten op Anderlecht. Komend weekend komt de topper tussen beide grootmachten dan ook op het ideale moment voor Club, al moet het dan wel een einde weten te maken aan een moeilijke reeks op verplaatsing. Het won de voorbije 19 jaar slechts tweemaal op het veld van de aartsrivaal.

Als Club Brugge de drie punten wil rapen op bezoek bij Anderlecht, lijkt het nu hét moment. Club stoomt door de competitie, terwijl Anderlecht nog steeds zich probeert aan te passen aan het leven onder nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck. Als Club zondag zou winnen van Anderlecht, zou dat de eerste keer zijn. Toen won Club Brugge voor het seizoen de Supercup na een 0-2 zege tegen Anderlecht. Sebastian Hermans en Rune Lange zorgden toen voor de goals.

In de competitie wacht Club Brugge nóg langer op een zege in het hol van de leeuw. In het seizoen 1998-1999 zegevierde Club in Brussel na een spectaculaire 2-3 zege. Darko Anic opende de score voor Club, Eric Deflandre verdubbelde vroeg in de tweede helft tot 0-2. Milan Lesnjak bezorgde Club de volle buit, al maakten Par Zetterberg (74’) en Oleg Iachtchouk (89’) het nog even spannend in het slot… maar Anderlecht ging toch onderuit met 2-3. Club Brugge vierde feest, maar wacht 26 wedstrijden later nog steeds op een zege in Brussel. Wordt de 27e keer de goede keer?

Zo was het vorig jaar...

De laatste keer dat Anderlecht Club Brugge ontving in eigen huis, lagen de kaarten net iets anders dan vandaag. Op de vierde speeldag van Play-off 1, op 23 april, won Anderlecht overtuigend met 2-0 in eigen huis. Leander Dendoncker en Kara Mbodji zorgden voor de goals na een overtuigende wedstrijd van paars-wit. Al speelde Club Brugge wel een volledige helft met tien man na een rode kaart voor Ruud Vormer. Door die 2-0 zege nam paars-wit al een serieuze optie op de landstitel, twee weken later zou Anderlecht 1-1 gelijkspelen in Brugge. In de reguliere competitie bleef het toen 0-0 in Anderlecht.