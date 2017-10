Moeskroen houdt Kosovaarse rechtsachter langer aan boord

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Excel Moeskroen heeft maandag laten weten het contract van rechtsachter Mergim Vojvoda met drie seizoenen te verlengen.

De 25-jarige Vojvoda is een jeugdproduct van Standard en belandde, na uitleenbeurten aan Sint-Truiden en het Duitse Carl Zeiss Jena, in de zomer van 2016 op Le Canonnier. De Kosovaar ontpopte zich al snel tot basisspeler en kwam sindsdien tot 44 officiële wedstrijden voor de Hurlus.

Na jeugdinterlands voor Albanië te hebben gespeeld, koos Vojvoda vorig jaar definitief voor Kosovo. Hij maakte zijn debuut in het nationale elftal in juni van dit jaar in de 4-1 nederlaag tegen Turkije. Sindsdien is hij een vaste pion in het team en behaalde hij vijf caps.