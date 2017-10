Topspits Mbappé op de bank tegen Anderlecht

Na de 0-4 is het de vraag wat Anderlecht dinsdag in het Prinsenpark zal uitrichten in zijn vierde groepsmatch van de Champions League. PSG-coach Unai Emery was er maandagavond op de persconferentie toch niet helemaal gerust in.

“Ik hou ervan uit geschiedkundige feiten te leren”, aldus Emery. “Vier jaar geleden waren Anderlecht en PSG ook in dezelfde groep uitgedeeld. PSG had in Anderlecht met 0-5 gewonnen en ontving met 9 op 9 thuis Anderlecht. Het werd 1-1. Ik ben benieuwd of PSG in de afgelopen jaren geëvolueerd is. Of ze nu de concentratie wel kunnen opbrengen. Want ik respecteer Anderlecht en ben niet vergeten dat ze ons in de beginfase, ondanks de vroege 0-1 veertien dagen geleden, toch in de problemen brachten. Als we op ons best spelen, winnen we wellicht wel. Maar we zullen het wel moeten tonen.”

Unai Emery plaatst morgen tegen Anderlecht zijn op één na duurste speler, Kylian Mbappé, wellicht op de bank. De 18-jarige aanvaller is de jongste weken iets minder op dreef en kan wat rust gebruiken.

“Ik heb mijn analyse gemaakt”, aldus Emery. “Mbappé heeft goede wedstrijden gespeeld en ook minder goede. Zoals elke speler. Dat hij nu misschien wat moe is, lijkt me niet abnormaal. Dat is een proces waar elke jonge speler door moet.” Behalve Mbappé zal ook Thiago Motta niet aan de aftrap verschijnen. De middenvelder is out met een blessure.