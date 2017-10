Servië schuift Muslin opzij, nieuwe coach bevestigt “intensieve communicatie” met Svilar

De Servische voetbalbond (FFS) heeft maandag laten weten dat het contract met bondscoach Slavoljub Muslin (ex-Lokeren en Standard) in onderling overleg werd stopgezet. Muslin hielp Servië aan kwalificatie voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Hij wordt (voorlopig) opgevolgd door zijn voormalig assistent Mladen Krstajic, een oud-verdediger van Partizan Belgrado (1996-2000 en 2009-2011), Werder Bremen (2000-2004) en Schalke 04 (2004-2009).

Servië kroonde zich onder leiding van Muslin tot groepswinnaar in poule D van de Europese kwalificaties. Met 21 op 30 bleven de Serviërs Ierland, Wales en Oostenrijk voor. Servië is er zo voor het eerst sinds het WK van 2010 in Zuid-Afrika opnieuw bij. De 64-jarige Muslin was bondscoach sinds mei 2016.

Interimcoach Mladen Krstajic maakte meteen de selectie bekend voor de oefeninterlands van Servië op haar Aziatische tour, in en tegen China (10 november) en Zuid-Korea (14 november). Onder meer Ivan Obradovic (Anderlecht), Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk), Luka Milivojevic en Aleksandar Mitrovic (beiden ex-Anderlecht) haalden de kern.

Mile Svilar, een Belg met Servische roots, die afgelopen zomer Anderlecht met slaande deuren verliet voor Benfica, zit (nog) niet in de selectie. De nieuwe bondscoach bevestigde dat er “intensieve communicatie is met Mile en zijn vader”. “De administratieve rompslomp is aan de gang”, ging Krstajic verder. “Maar wat zeker is: er is een wederzijds verlangen om Mile Svilar bij het Servische team te krijgen.”