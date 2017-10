Vanhaezebrouck denkt aan roteren tegen PSG

Hein Vanhaezebrouck zei al dat hij de wedstrijd tegen Club Brugge van zondag belangrijker vindt dan de wedstrijd van morgen tegen PSG. De Anderlecht-trainer zal wellicht enkele spelers laten rusten.

“Het zou best kunnen dat ik roteer”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar dat betekent niet dat we naar hier zijn gekomen om een wedstrijdje af te haspelen. Ik ben ook nog nooit een wedstrijd begonnen om de schade te beperken. Dat zal ook niet zo zijn tegen PSG. Of ik mijn systeem ga aanpassen en meer defensief ga spelen? Ik heb nog nooit mijn kaarten op tafel gelegd vóór een wedstrijd. Dat ga ik nu ook niet doen. Wat ik wel weet, is dat het moeilijk wordt. PSG gaat niet alleen voor 12 op 12 maar voor 18 op 18. Zij die zeggen dat PSG in de eerste wedstrijd niet voluit ging, vergist zich. Ze willen wel voluit gaan.”

Heel de Anderlecht-kern is fit, op Najar en Sowah na.

Ook bij PSG zullen niet alle topspelers starten tegen Anderlecht. Zo zit Mbappé allicht op de bank (lees meer).