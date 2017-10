Geviserde ref Delferière krijgt weekje rust in België, scheidsrechtersbaas verdedigt zijn arbiters

Brussel - De dertiende speeldag in de Jupiler Pro League stond opnieuw bol van trammelant omtrent de Video Assist Referee (VAR). Scheidsrechtersbaas Johan Verbist blijft het systeem, dat dit seizoen voor het eerste online getest wordt, verdedigen. “Maar het is niet zaligmakend”, tempert hij de verwachtingen. De geviseerde ref Sébastien Delferière staat dit weekend niet tussen de lijnen in de Jupiler Pro League, hij is vierde scheids in Waasland-Beveren - Moeskroen.

Vooral na de openingswedstrijd van speeldag 13 tussen Charleroi en AA Gent (2-1) gingen de poppen aan het dansen. De Buffalo’s wilden twee strafschoppen, maar scheidsrechter Sebastien Delferière gaf geen krimp. Bij de tik van Dessoleil op Kubo bekeek hij de beelden nog, maar weigerde hij het leer op de stip te leggen. In de blessuretijd en bij een 2-1 stand beging Baby handspel in de grote rechthoek, Delferière gebaarde van krommenaas en gebruikte zelfs de beelden aan de zijlijn niet. AA Gent was woedend: “Ik trek het systeem van de videoref in twijfel. (...) Als je kijkt naar de flagrante fouten die er vandaag gemaakt zijn, dan moet je er gewoon mee stoppen. (...) Het systeem moet eruit”, reageerde coach Yves Vanderhaeghe na afloop.

“In de eerste fase heeft de scheidsrechter correct gehandeld naar de voorschriften. Op aanraden van VAR Tim Pots heeft Delferière de beelden bekeken. Hij heeft alleen geoordeeld dat het geen strafschop was, maar dat is zijn recht als scheidsrechter. Hij heeft de eindbeslissing, niet de videoref. Het systeem bewijst in deze fase zeker zijn nut”, pareert Verbist de kritiek maandag. “Bij de tweede fase gaat er wel iets mis. Er is wel communicatie geweest. Delferière oordeelde dat het een onvrijwillige handsbal was en communiceerde dat ook zo, Pots drong niet aan om de beelden te bekijken. Misschien had hij dat wel moeten doen. De bal had zeker op de stip gekund.”

Harde uithaal van AA Gent

Achteraf haalde AA Gent-manager Louwagie ongemeen hard uit naar ref Delferière. “Ik kan er niet bij dat Delferière bij zo’n bepalende fase in het slot van de match geen gebruikmaakt van de technologie. Er is overleg geweest, dus waren er bedenkingen over die fase. Dan veronderstel ik dat een ref die in eer en geweten een match leidt, de beelden mee in zijn overweging wil nemen. Waarom is dat niet gebeurd? Zit daar iets achter?”, stelde Louwagie.

Delferière fluit deze week wel Europese match, maar geen Belgisch competitievoetbal

Sébastien Delferière, de geviseerde scheidsrechter, fluit dit weekend geen match in de Belgische Jupiler Pro League. Hij is enkel vierde scheidsrechter bij Waasland-Beveren - Moeskroen. Of dat iets te maken heeft met zijn prestatie van vorige week vrijdag op Charleroi is niet gecommuniceerd. Donderdagavond leidt hij wel de wedstrijd tussen Lokomotiv Moskou en Sheriff Tiraspol in de groepsfase van de Europa League.

Verbist: “De videoref heeft ook al goede dingen gedaan”

“Ik vind nog altijd dat het systeem goed werkt, maar scheidsrechters zijn mensen. De verwachtingen van de supporters, trainers, clubs, spelers en de media liggen te hoog. Ook zij moeten nog wennen aan het systeem. Net als onze scheidsrechters. Zij moeten de communicatie met de videoref dringend scherper stellen. Ik blijf oefensessies organiseren zodat de samenwerking tussen scheidsrechter en VAR beter wordt, maar het systeem is niet zaligmakend.”

“We willen de foutenlast beperken, maar er zullen altijd verkeerde beslissingen zijn. Dat zei ik in het begin van het seizoen al en dat blijf ik herhalen. De videoref heeft ook al goede dingen gedaan, daar wordt minder de nadruk op gelegd en dat is logisch. Na een moeilijke start, waren we toch op de goede weg met de VAR? Het afgelopen weekend was wat dat betreft heel ongelukkig.”

Ook de Pro League, die via de clubs 500.000 euro heeft geïnvesteerd in de VAR, zit verveeld met de controverse. De clubs waren na een sputterende start tevreden dat de kritiek verdween, maar nu blijkt dat het toch niet meer om kinderziektes gaat, wil de Pro League ingrijpen. Op de bestuursvergadering van 13 november moet Verbist tekst en uitleg geven. Tot dusver werd er niet geraakt aan de autoriteit van de veldarbiter. De Pro League wil echter meer ervaring in het busje en zal er ook voor pleiten dat de videoref een eindbeslissing kan nemen.

Er waren ook nog de fases in Brugge en Kortrijk

Op de dertiende speeldag kwam de videoref ook tussenbeide in de wedstrijden Club Brugge-STVV (4-1) en KV Kortrijk-Genk (0-0). “Tijdens die wedstrijd komt de videoscheidsrechter tussen bij een penaltyfase tussen Ruud Vormer (Club Brugge KV) en Lucas Pirard (STVV). Na een contact gaat de eerste neer en fluit scheidsrechter Bram Van Driessche voor strafschop. De vraag die hier moet gesteld worden: Is de scheidsrechter fout (clearly wrong)? In dit geval niet en de videoref had hier dan ook niet moeten tussenkomen”, oordeelt Verbist op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

“De VAR-tussenkomst in Kortrijk bij de penaltyfase was wel correct. De beelden tonen aan dat de verdediger van KV Kortrijk zich op onnatuurlijke wijze breed maakt om zo te beletten dat de bal voor doel komt. Door zo te springen krijgt hij de bal tegen de arm en na tussenkomst van de VAR wordt een terechte penalty gegeven door scheidsrechter Wim Smet.”