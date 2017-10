Nainggolan: “Alles is aanwezig voor een zege tegen Chelsea”

AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan kijkt uit naar het duel van dinsdagavond (20u45) tegen Chelsea in het Stadio Olimpico. “Een zege tegen Chelsea zou zeker een belangrijke stap richting kwalificatie voor de volgende ronde zijn”, verklaarde de Rode Duivel daags voor de wedstrijd op de vierde speeldag in de groepsfase van de Champions League.

“We weten dat we nog vooruitgang kunnen boeken. Maar we bekijken het wedstrijd per wedstrijd”, stelde Nainggolan. Twee weken geleden hielden de ‘Blues’ en de Romeinen elkaar op Stamford Bridge in evenwicht met een spectaculaire 3-3. “Ik weet niet of deze wedstrijd moeilijker of makkelijker zal zijn. Voor dit treffen zullen ze waarschijnlijk meer spelers ter beschikking hebben. En bovendien hebben ze hun recente wedstrijden gewonnen. Natuurlijk is Chelsea een groot team, maar wij weten waartoe we in staat zijn en wat we waard zijn. We speelden een fantastische wedstrijd in Londen. We hadden die match ook kunnen winnen. Nu spelen we voor onze supporters, alles is aanwezig voor een zege.”

Chelsea-coach Antonio Conte trachtte Nainggolan tevergeefs naar Stamford Bridge te halen. “Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik doe altijd mijn best. Ik heb nooit getwijfeld of ook maar een minuut gedacht aan vertrekken.”

Zaterdag kwam Nainggolan niet van de bank tijdens de met 1-0 gewonnen competitiematch tegen Bologna. Hij maakt zich niet druk over het roteren van coach Eusebio Di Francesco. “Een speler wil elke wedstrijd spelen, zo niet is hij geen voetballer. Maar het is ook belangrijk om te rusten en te herstellen, want soms kunnen andere spelers fitter zijn.”

In groep C tellen de ‘Giallorossi’ 5 punten. Bij een zege dinsdag steken ze leider Chelsea (7 ptn) voorbij. Atlético Madrid heeft 2 punten, Qarabag 1.