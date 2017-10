Kortrijk-doelman Kaminski tevreden dat hij misschien wel vel van zijn coach redde: “Anastasiou heeft goede ideeën”

Was Yannis Anastasiou vandaag nog coach van Kortrijk als Thomas Kaminski tegen Genk niet alles had gepakt wat te pakken was, met als kers op de taart de strafschop van Karelis in de slotfase? Hij zei achteraf net niet: Voor jou coach! Drie redenen waarom zijn coach beter blijft. En hoe zijn ploeg zaterdag de match in Mechelen – een finale zegt ploegmaat Verboom – moet aanpakken.