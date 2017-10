Is Anderlecht in Europa al ooit aan een opdracht begonnen waarvan de afloop zo voorspelbaar lijkt? Eigenlijk is het pijnlijk dat een wedstrijd waarvoor het hele vorige seizoen werd gewerkt, vooral met dichtgeknepen billen wordt gevolgd. Trainer Hein Vanhaezebrouck zal vanavond roteren met het oog op de wedstrijd van zondag in Brugge en ook dat is een weinig verheugend vooruitzicht. Michel Preud’homme deed het vorig seizoen met Club Brugge ook. Het leverde de hoon van heel België op. Hoezo, Champions League een feest voor de Belgen?

Sinds de Champions League in 1992-93 officieel ­geïnstalleerd werd, is dit de twaalfde keer dat Anderlecht aan de groepsfase van de sterkste clubcompetitie in Europa deelneemt. De vorige elf ...