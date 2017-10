Hebben topscheidsrechters zelf nog wel vertrouwen in de videoref? We vroegen het hen. “De ene week moeten ze je helpen en de andere week moeten ze je corrigeren. Het klopt gewoon niet”

Het systeem is goed, maar zit vol gaten. Dat is de conclusie van de scheidsrechters over de videoref, afgekort de VAR. Dinsdagnamiddag zitten ze samen met hun baas, Johan Verbist, om de problemen te bespreken, maar wij laten hen nú al aan het woord. Elf van de vijftien refs in eerste klasse getuigen anoniem over hun grieven. Want erover communiceren: neen, dat werd hen uitdrukkelijk verboden.