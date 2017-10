Club-voorzitter Verhaeghe: “Denk dat we ons nieuw stadion tegen 2022 afgewerkt zullen hebben”

Club Brugge kreeg afgelopen vrijdag goed nieuws van de Vlaamse regering over zijn stadiondossier. Die keurde immers definitief het ruimtelijk plan voor de site aan de Blankenbergse Steenweg goed. In de HLN-voetbaltalkshow VISTA! gaf Verhaeghe extra toelichting over het dossier.

“De overheid moet nu een rechtszekere vergunning afleveren”, legde Verhaeghe uit. “Die moeten we nu nog rustig afwachten en dan gaan we de nodige vergunningen aanvragen. Er zijn veel procedures, daardoor gaan de dingen wat trager. Maar liever wat trager en met rechtszekerheid dan te snel willen gaan. We hopen dat we snel een nieuw stadion mogen hebben, maar ik denk dat we dat ten vroegste 2022 helemaal afgewerkt zullen krijgen. Je moet rekenen op een vergunningstraject nog twee à drie jaar . En dan nog twee jaar om het te bouwen”, rekent de voorzitter van Club Brugge.

“Ondertussen loopt Jan Breydel iedere wedstrijd vol. Het stadion leeft en bruist. We hebben nog zware investeringen gedaan. We kunnen die tussenperiode aan. We zijn daar ook rustig in. We hebben tijd en we hebben de middelen liggen. Het is een luxepositie waarin we zitten en die we de overheid ook aanreiken. En ondertussen laten we Jan Breydel leven en doen we rustig verder.”

En wat met Ghelamco-baas Paul Gheysens? De Tijd meldde immers dat de topman van Ghelamco en sterke man van Antwerp 5 hectare grond heeft op de plek waar Club zijn stadion wil bouwen. En op die manier weerwraak zou kunnen nemen op Verhaeghe die als ondervoorzitter van de Belgische Voetbalbond een coole minaar is van het door Ghelamco te bouwen Eurostadion in Brussel. “Wij zijn geen betrokken partij bij de kwestie om de gronden”, zegt Verhaeghe. “Het is de overheid die aanduidt waar het stadion moet komen. Omdat het stadion een openbare functie heeft. De overheid zal dan de nodige onteigenen doen. En dan is het aan ons om dat te betalen. Na de definitieve verklaring van het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) – wat nu gebeurd is – heeft iedereen het recht om klachten neer te leggen. Daar hebben ze zes maanden de tijd voor. En dan moeten die procedures nog behandeld worden. Club Brugge volgt de wet bij de letter. Wij gaan niets doen voor we iets mogen doen. En we hebben er alle vertrouwen in dat de overheid haar job goed zal doen. De Vlaamse regering probeert in al die moeilijke wetgeving haar werk te doen en dat siert hen. En ik denk ook wel dat het finaal in orde zal komen. Jammer genoeg gaat dat niet meer zo snel als 20-30 jaar geleden. We kunnen ons als samenleving de vraag stellen of dat allemaal zo lang moet duren. Ik denk dat we allemaal in ons land toch liever wat meer kranen zien staan dan dat we vandaag zien staan.”

“Onze relatie met Paul Gheysens? Wat ons betreft is die zeer oké. Ik ken zijn situatie niet. Ik denk niet dat hij impact heeft in ons verhaal. Ik kan best het zonlicht verdragen van een ander. De perceptie dat ik hem het Eurostadion niet zou gunnen is verkeerd. De feiten zijn dat mijn visie – en die heb ik al lang voor er sprake was van Paul Gheysens in het Eurostadiondossier publiek gemaakt – is dat we geen nationaal voetbalstadion nodig hebben. Als Anderlecht een nieuw stadion bouwt, zal dat toch wel een capaciteit van 40.000 toeschouwers hebben. Wel, dat de Rode Duivels daar eens spelen. Net zoals ze eens naar Brugge en Luik moeten komen. En dan is er ook geen competitievervalsing. Ik ben absoluut pro nieuwe stadions in België. Het enige wat je niet kan vragen van de Belgische Voetbalbond is dat ze investeert in een nationaal stadion want we hebben de middelen niet.”