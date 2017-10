Ongezien: Delferière excuseert zich bij AA Gent, vader van ref boos op Louwagie

Ref Sébastien Delferière kreeg vrijdag een storm van kritiek over zich heen na Charleroi-AA Gent. In de slotfase gaf hij geen strafschop voor een handsbal van Baby en ging hij de beelden niet herbekijken, hoewel er communicatie was met de videoref. Eerder claimde Charleroi een strafschop voor een charge van Mitrovic en Gent voor een (lichte) haakfout op Kubo, waarvoor hij wél de beelden bekeek.

“Ik wil me excuseren bij AA Gent”, verrast Delferière als we hem bellen. “Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is om na een hele week hard werk het resultaat beïnvloed te zien door derden. We waren als team niet op niveau, dat wil ik gerust toegeven. Het was een offday, die we zo snel mogelijk achter ons moeten laten. Over de specifieke fases met de videoarbitrage mag ik niet communiceren.”

Delferière fluit donderdag de Europa League-match tussen Lokomotiv Moskou en Sheriff Tiraspol. Komend weekend is hij vierde man tijdens Moeskroen-W.-Beveren. “Ik ben nog al vierde man geweest en ik heb niets gehoord dat dit te maken zou hebben met afgelopen vrijdag”, aldus Delferière.

Vader Delferière: “Verdacht makingen Louwagie zijn not done”

Algemeen directeur van Gent Michel Louwagie nam in onze maandagkrant David Delferière op de korrel, de vader van de ref die ook tweede ondervoorzitter is van de voetbalbond en in het strategisch comité voor de arbitrage zit. Hij vond het niet kunnen dat die na de match op een receptie van de thuisploeg was. Delferière reageert. “Ik heb meneer Louwagie daar gezien, ja. Hij heeft me verbaal aangevallen”, zegt Delferière. “Hij vond het schandalig dat die penalty niet gefloten was. Tja. Ten eerste ben ik de ref niet, maar de vader van de ref. Ten tweede: voor mij was het ook penalty, hoor. Dat heb ik Sébastien na afloop ook gezegd. Dat hij beter toch nog eens die beelden had bekeken. Maar het is toch niet omdat hij een fout maakt, dat er méér achter zit? Als de doelman van Gent flatert, praat toch ook niemand over corruptie?”

“In de emoties na de match kan ik wel wat hebben, meneer Louwagie bood ook nog zijn excuses aan. Maar dat hij 48 uur later in de pers alsnog met verdachtmakingen afkomt, vind ik echt niet kunnen. Als vertegenwoordiger van het Henegouwse voetbal zit ik nu eenmaal geregeld bij Charleroi en Moeskroen. . En als bondsbestuurder word ik constant uitgenodigd. Nu door Mehdi Bayat, maar in het verleden ook al door Ivan De Witte en Michel Louwagie in Gent. Meneer De Witte, een aimabel man, zei me dat hij ongelukkig was. Ik heb hem gezegd: Ivan, ik ben ook ongelukkig. Voor de arbitrage dan. Ach, met Louwagie heb ik ook geen probleem. Hopelijk drinken we binnenkort eens een goed glas wijn.”