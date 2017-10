Zo lang zijn, maar toch geen kei zijn in hoge ­ballen: het was de reden waarom Ethan Horvath vorige zondag op de bank zat. Als de Amerikaan zijn positie in het Brugse doel wil heroveren, zal hij moeten werken aan zijn tussenkomsten in de lucht. Onze ­liniecoach Geert De Vlieger geeft vier tips.

1. Neem een voorbeeld aan Bolat

“Neen, het ligt niet aan de lengte.” De Vlieger is duidelijk. Voor hem maakt het niet uit of een doelman ver boven de twee meter groot is of de 1,90 meter ...