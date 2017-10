De lange weg van zomer- en topaankoop Jelle Van Damme: “Ik heb engelengeduld moeten tonen”

“Komt hij, of komt hij niet?” Dat was afgelopen zomer zowat de meest gestelde vraag op de Bosuil. Dat ging dus over de poulain van grote baas Luciano D’Onofrio. En jawel, Jelle Van Damme kwam. Alleen was het voor de topaankoop wel heel lang wachten op zijn eerste basisplaats. Die kwam er zondag. “Geef me vijf opeenvolgende matchen en ik ben vertrokken”, laat de inmiddels 34-jarige Van Damme geen twijfel bestaan over zijn nog steeds brandende ambitie.