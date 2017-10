Neymar jr. wil (te veel) zoals Messi zijn

Een maand lang was er volle euforie omdat PSG de duurste speler ter wereld had kunnen inlijven. Maar sinds die discussie met Edinson Cavani over wie de strafschop moest nemen, is het imago van vrijheid-blijheid van Neymar jr. beetje bij beetje aan het afbrokkelen. De Braziliaan streeft bij PSG iets te nadrukkelijk naar dezelfde status die Lionel Messi bij FC Barcelona heeft. Daarvoor heeft hij maar één optie: blijven presteren op het veld.

De 222 miljoen euro die Paris Saint-Germain betaalde, ging in heel de wereld over de tongen. Er werden bijna evenveel ­kritische kanttekeningen bij ­geplaatst. Alleen in Frankrijk ­gebeurde ...